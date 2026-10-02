Welltower Aktie

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WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040

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Performance unter der Lupe 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Welltower-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Welltower-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 81,73 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Welltower-Aktie investierten, hätten nun 1,224 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Welltower-Aktie auf 226,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 177,67 Prozent vermehrt.

Welltower wurde am Markt mit 166,22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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