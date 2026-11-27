Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
|Lukrativer Welltower-Einstieg?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Welltower-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 90,12 USD wert. Bei einem Welltower-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 110,963 Welltower-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 316,91 USD, da sich der Wert eines Welltower-Papiers am 25.11.2026 auf 246,18 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 173,17 Prozent.
Der Börsenwert von Welltower belief sich zuletzt auf 180,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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