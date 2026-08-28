S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Welltower-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Welltower-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 167,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,974 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 1 431,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 239,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,13 Prozent gesteigert.

Welltower wurde am Markt mit 174,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at