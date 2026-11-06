S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Welltower-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Welltower-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Welltower-Papier bei 84,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 118,203 Welltower-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Welltower-Papiers auf 245,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 010,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 190,11 Prozent gesteigert.

Der Welltower-Wert an der Börse wurde auf 181,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at