Welltower Aktie

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WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040

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Welltower-Anlage 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Welltower-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 25.09.2025 wurden Welltower-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Welltower-Anteile bei 171,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 58,241 Welltower-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Welltower-Aktie auf 233,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 605,71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 36,06 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Welltower bezifferte sich zuletzt auf 165,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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