Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
|Lukratives Welltower-Investment?
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Welltower-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Welltower-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 82,64 USD wert. Bei einem Welltower-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 121,007 Welltower-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 241,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 177,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 191,77 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Welltower einen Börsenwert von 171,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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