Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
|Welltower-Investition im Blick
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Welltower-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 81,87 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,214 Welltower-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 233,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 848,05 USD wert. Damit wäre die Investition 184,81 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Welltower bezifferte sich zuletzt auf 170,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Welltower Inc
|
30.10.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.10.26
|Ausblick: Welltower mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Welltower stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.10.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Welltower-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Welltower Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Welltower Inc
|209,50
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.