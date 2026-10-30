Welltower Aktie

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WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040

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Welltower-Investition im Blick 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Papier Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Welltower-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Welltower-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Welltower-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 81,87 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,214 Welltower-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 233,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 848,05 USD wert. Damit wäre die Investition 184,81 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Welltower bezifferte sich zuletzt auf 170,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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