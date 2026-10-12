West Pharmaceutical Services Aktie
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
|Profitable West Pharmaceutical Services-Anlage?
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades West Pharmaceutical Services-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die West Pharmaceutical Services-Aktie an diesem Tag 73,95 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die West Pharmaceutical Services-Aktie investiert hat, hat nun 1,352 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 366,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 494,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 394,93 Prozent.
Alle West Pharmaceutical Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu West Pharmaceutical Services Inc.
Analysen zu West Pharmaceutical Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|West Pharmaceutical Services Inc.
|331,30
|1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.