West Pharmaceutical Services Aktie

West Pharmaceutical Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864330 / ISIN: US9553061055

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Profitable West Pharmaceutical Services-Anlage? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in West Pharmaceutical Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades West Pharmaceutical Services-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die West Pharmaceutical Services-Aktie an diesem Tag 73,95 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die West Pharmaceutical Services-Aktie investiert hat, hat nun 1,352 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 366,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 494,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 394,93 Prozent.

Alle West Pharmaceutical Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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