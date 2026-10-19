West Pharmaceutical Services Aktie

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WKN: 864330 / ISIN: US9553061055

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West Pharmaceutical Services-Investment 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Papier West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in West Pharmaceutical Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die West Pharmaceutical Services-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die West Pharmaceutical Services-Aktie bei 270,60 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,695 West Pharmaceutical Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 384,02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 419,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,91 Prozent zugenommen.

Der West Pharmaceutical Services-Wert an der Börse wurde auf 27,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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