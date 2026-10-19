West Pharmaceutical Services Aktie
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
|West Pharmaceutical Services-Investment
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in West Pharmaceutical Services von vor einem Jahr eingefahren
Die West Pharmaceutical Services-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die West Pharmaceutical Services-Aktie bei 270,60 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,695 West Pharmaceutical Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 384,02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 419,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,91 Prozent zugenommen.
Der West Pharmaceutical Services-Wert an der Börse wurde auf 27,02 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu West Pharmaceutical Services Inc.
Analysen zu West Pharmaceutical Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|West Pharmaceutical Services Inc.
|342,80
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.