West Pharmaceutical Services Aktie

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WKN: 864330 / ISIN: US9553061055

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Profitable West Pharmaceutical Services-Investition? 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein West Pharmaceutical Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in West Pharmaceutical Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der West Pharmaceutical Services-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 80,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das West Pharmaceutical Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 123,824 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 42 871,47 USD, da sich der Wert eines West Pharmaceutical Services-Papiers am 11.09.2026 auf 346,23 USD belief. Mit einer Performance von +328,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

West Pharmaceutical Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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