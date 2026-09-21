S&P 500-Papier West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein West Pharmaceutical Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in West Pharmaceutical Services-Aktien gewesen.

Am 21.09.2025 wurde die West Pharmaceutical Services-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die West Pharmaceutical Services-Aktie 254,85 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,392 West Pharmaceutical Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des West Pharmaceutical Services-Papiers auf 362,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,17 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,17 Prozent zugenommen.

Am Markt war West Pharmaceutical Services jüngst 25,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at