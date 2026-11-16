West Pharmaceutical Services Aktie
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
|Lukratives West Pharmaceutical Services-Investment?
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in West Pharmaceutical Services von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.11.2025 wurde die West Pharmaceutical Services-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 261,36 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die West Pharmaceutical Services-Aktie investiert hat, hat nun 38,261 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 932,81 USD, da sich der Wert einer West Pharmaceutical Services-Aktie am 13.11.2026 auf 416,42 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,33 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete West Pharmaceutical Services eine Marktkapitalisierung von 28,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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