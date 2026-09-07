S&P 500-Papier West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine West Pharmaceutical Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in West Pharmaceutical Services-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 07.09.2021 wurde das West Pharmaceutical Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren West Pharmaceutical Services-Anteile an diesem Tag 461,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das West Pharmaceutical Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,165 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen West Pharmaceutical Services-Anteile wären am 04.09.2026 736,09 USD wert, da der Schlussstand 339,97 USD betrug. Damit wäre die Investition um 26,39 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von West Pharmaceutical Services bezifferte sich zuletzt auf 23,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at