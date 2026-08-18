Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Investmentbeispiel
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Western Digital-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Western Digital-Anteile an diesem Tag bei 45,44 USD. Bei einem Western Digital-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 220,082 Western Digital-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 117 966,15 USD, da sich der Wert einer Western Digital-Aktie am 17.08.2026 auf 536,01 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 079,66 Prozent.
Western Digital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 183,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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