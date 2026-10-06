Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Lukrative Western Digital-Anlage?
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06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Digital-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Western Digital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,894 Western Digital-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 278,02 USD, da sich der Wert eines Western Digital-Papiers am 05.10.2026 auf 441,64 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 178,02 Prozent.
Zuletzt verbuchte Western Digital einen Börsenwert von 159,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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