Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|Western Union Company-Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Union Company von vor 3 Jahren gekostet
Am 20.11.2023 wurde die Western Union Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,347 Western Union Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Western Union Company-Aktie auf 6,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,67 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,33 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Western Union Company eine Marktkapitalisierung von 1,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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