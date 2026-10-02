S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Union Company-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Western Union Company-Investment verlieren können.

Western Union Company-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 20,54 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 486,855 Western Union Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 930,87 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Anteils am 01.10.2026 auf 6,02 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 70,69 Prozent eingebüßt.

Western Union Company war somit zuletzt am Markt 1,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at