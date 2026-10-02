Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|Lohnender Western Union Company-Einstieg?
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Union Company-Investment von vor 5 Jahren verloren
Western Union Company-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 20,54 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 486,855 Western Union Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 930,87 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Anteils am 01.10.2026 auf 6,02 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 70,69 Prozent eingebüßt.
Western Union Company war somit zuletzt am Markt 1,84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Union Company
|
02.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Union Company-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Western Union Company
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Union Company
|5,31
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.