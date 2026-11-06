Western Union Company Aktie

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WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098

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Profitable Western Union Company-Anlage? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Union Company von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Western Union Company-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Western Union Company-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 19,63 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Western Union Company-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 50,942 Western Union Company-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 357,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,02 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 357,62 USD entspricht einer negativen Performance von 64,24 Prozent.

Western Union Company wurde am Markt mit 2,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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