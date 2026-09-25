S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Western Union Company von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Western Union Company-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Western Union Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Western Union Company-Aktie an diesem Tag 13,16 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Western Union Company-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 75,988 Western Union Company-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 6,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 458,21 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,18 Prozent eingebüßt.

Western Union Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at