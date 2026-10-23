Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|Western Union Company-Investmentbeispiel
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Western Union Company-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 754,717 Western Union Company-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Western Union Company-Papiere wären am 22.10.2026 4 852,83 USD wert, da der Schlussstand 6,43 USD betrug. Mit einer Performance von -51,47 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Western Union Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Union Company
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Western Union Company
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Union Company
|5,64
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.