S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Western Union Company-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Western Union Company-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 754,717 Western Union Company-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Western Union Company-Papiere wären am 22.10.2026 4 852,83 USD wert, da der Schlussstand 6,43 USD betrug. Mit einer Performance von -51,47 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Western Union Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at