Western Union Company Aktie

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WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098

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Western Union Company-Performance 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Western Union Company-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Western Union Company-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Western Union Company-Aktie 18,22 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,488 Western Union Company-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 34,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,21 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 65,92 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Western Union Company belief sich jüngst auf 1,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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