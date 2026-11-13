S&P 500-Papier Weyerhaeuser-Aktie: So viel hätte eine Investition in Weyerhaeuser von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Weyerhaeuser-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Weyerhaeuser-Anteile bei 22,44 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investierten, hätten nun 4,456 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (20,46 USD), wäre das Investment nun 91,18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,82 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Weyerhaeuser eine Marktkapitalisierung von 14,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at