Weyerhaeuser Aktie
WKN: 854357 / ISIN: US9621661043
|Lukrative Weyerhaeuser-Investition?
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier Weyerhaeuser-Aktie: So viel hätte eine Investition in Weyerhaeuser von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Weyerhaeuser-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Weyerhaeuser-Anteile bei 22,44 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investierten, hätten nun 4,456 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (20,46 USD), wäre das Investment nun 91,18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,82 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Weyerhaeuser eine Marktkapitalisierung von 14,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weyerhaeuser Co.
Analysen zu Weyerhaeuser Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Weyerhaeuser Co.
|18,88
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.