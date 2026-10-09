S&P 500-Papier Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte eine Weyerhaeuser-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Weyerhaeuser-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Weyerhaeuser-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Weyerhaeuser-Papier letztlich bei 31,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,258 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 618,39 USD, da sich der Wert eines Weyerhaeuser-Anteils am 08.10.2026 auf 19,17 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38,16 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Weyerhaeuser belief sich zuletzt auf 13,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at