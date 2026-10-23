S&P 500-Papier Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte eine Weyerhaeuser-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Weyerhaeuser-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Weyerhaeuser-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Weyerhaeuser-Anteile bei 28,84 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Weyerhaeuser-Aktie investierten, hätten nun 3,467 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 68,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,82 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -31,28 Prozent.

Alle Weyerhaeuser-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at