S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams Companies von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Williams Companies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Williams Companies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,06 USD. Bei einem Williams Companies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,523 Williams Companies-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 007,99 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Anteils am 07.08.2026 auf 70,40 USD belief. Mit einer Performance von +100,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Williams Companies bezifferte sich zuletzt auf 86,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at