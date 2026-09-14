S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams Companies von vor 5 Jahren eingebracht

Die Williams Companies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Williams Companies-Papiers betrug an diesem Tag 24,75 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Williams Companies-Aktie investiert hat, hat nun 4,040 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 294,34 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Anteils am 11.09.2026 auf 72,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +194,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Williams Companies eine Börsenbewertung in Höhe von 88,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at