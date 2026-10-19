Williams Companies Aktie
WKN: 855451 / ISIN: US9694571004
|Williams Companies-Performance
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams Companies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Williams Companies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,05 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 332,779 Williams Companies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Williams Companies-Aktien wären am 16.10.2026 23 720,47 USD wert, da der Schlussstand 71,28 USD betrug. Damit wäre die Investition 137,20 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Williams Companies belief sich jüngst auf 87,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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