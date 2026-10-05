Williams Companies Aktie

Williams Companies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855451 / ISIN: US9694571004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Williams Companies-Investition im Blick 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams Companies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Williams Companies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.10.2023 wurde das Williams Companies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,36 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Williams Companies-Aktie investiert hat, hat nun 2,998 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 211,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,54 USD belief. Mit einer Performance von +111,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Williams Companies belief sich zuletzt auf 86,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Williams Companies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Williams Companies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Williams Companies Inc. 63,66 1,73% Williams Companies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen