S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams Companies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Williams Companies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.10.2023 wurde das Williams Companies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,36 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Williams Companies-Aktie investiert hat, hat nun 2,998 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 211,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,54 USD belief. Mit einer Performance von +111,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Williams Companies belief sich zuletzt auf 86,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at