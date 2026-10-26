Williams Companies Aktie
WKN: 855451 / ISIN: US9694571004
|Rentabler Williams Companies-Einstieg?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams Companies-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Williams Companies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 57,48 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Williams Companies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,740 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 71,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,74 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,74 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Williams Companies einen Börsenwert von 87,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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