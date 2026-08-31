S&P 500-Papier Williams Companies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Williams Companies von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Williams Companies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Williams Companies-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Williams Companies-Anteile bei 57,88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 17,277 Williams Companies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 273,84 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Anteils am 28.08.2026 auf 73,73 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,38 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Williams Companies bezifferte sich zuletzt auf 90,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at