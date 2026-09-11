Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|Performance unter der Lupe
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 10 Jahren eingebracht
Williams-Sonoma-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Williams-Sonoma-Anteile 24,48 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Williams-Sonoma-Aktie investiert, befänden sich nun 4,086 Williams-Sonoma-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 914,16 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 10.09.2026 auf 223,74 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 814,16 Prozent gleich.
Williams-Sonoma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,80 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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