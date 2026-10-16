Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|Frühe Investition
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Williams-Sonoma-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Williams-Sonoma-Anteile an diesem Tag 187,50 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Williams-Sonoma-Aktie investiert, befänden sich nun 53,333 Williams-Sonoma-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 252,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 441,60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,42 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Williams-Sonoma belief sich zuletzt auf 28,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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