S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams-Sonoma-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Williams-Sonoma-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Williams-Sonoma-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Williams-Sonoma-Papier bei 27,01 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 370,302 Williams-Sonoma-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 89 775,97 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 13.08.2026 auf 242,44 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 797,76 Prozent erhöht.

Williams-Sonoma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at