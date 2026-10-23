S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams-Sonoma-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Williams-Sonoma-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Williams-Sonoma-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,278 Williams-Sonoma-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 333,38 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 22.10.2026 auf 260,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 233,38 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Williams-Sonoma eine Börsenbewertung in Höhe von 29,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at