Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|Williams-Sonoma-Anlage im Blick
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams-Sonoma-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Williams-Sonoma-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,278 Williams-Sonoma-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 333,38 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 22.10.2026 auf 260,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 233,38 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Williams-Sonoma eine Börsenbewertung in Höhe von 29,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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