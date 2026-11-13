Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|Frühe Investition
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams-Sonoma-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Williams-Sonoma-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Williams-Sonoma-Aktie bei 186,47 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Williams-Sonoma-Aktie investiert hat, hat nun 0,536 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,27 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 12.11.2026 auf 250,38 USD belief. Damit wäre die Investition 34,27 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Williams-Sonoma belief sich jüngst auf 30,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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