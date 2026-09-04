S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Williams-Sonoma-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Williams-Sonoma-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Williams-Sonoma-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 89,61 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie investierten, hätten nun 111,601 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 860,22 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Anteils am 03.09.2026 auf 222,76 USD belief. Mit einer Performance von +148,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Williams-Sonoma zuletzt 26,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at