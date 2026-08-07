Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|Williams-Sonoma-Anlage
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Williams-Sonoma von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Williams-Sonoma-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Williams-Sonoma-Anteile 77,33 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,932 Williams-Sonoma-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 246,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 192,89 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 192,89 USD entspricht einer Performance von +219,29 Prozent.
Der Marktwert von Williams-Sonoma betrug jüngst 29,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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