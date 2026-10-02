Williams-Sonoma Aktie

Williams-Sonoma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867980 / ISIN: US9699041011

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Williams-Sonoma-Performance 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams-Sonoma-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Williams-Sonoma eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.10.2021 wurden Williams-Sonoma-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Williams-Sonoma-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 87,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,144 Williams-Sonoma-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 266,88 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 01.10.2026 auf 233,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 166,88 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Williams-Sonoma zuletzt 26,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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