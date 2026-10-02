Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|Williams-Sonoma-Performance
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams-Sonoma-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 02.10.2021 wurden Williams-Sonoma-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Williams-Sonoma-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 87,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,144 Williams-Sonoma-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 266,88 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Papiers am 01.10.2026 auf 233,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 166,88 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Williams-Sonoma zuletzt 26,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Williams-Sonoma Inc.
Analysen zu Williams-Sonoma Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Williams-Sonoma Inc.
|205,80
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.