Willis Towers Watson Aktie
WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211
|Lohnende Willis Towers Watson-Investition?
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27.10.2026 10:03:29
S&P 500-Papier Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Willis Towers Watson-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 125,63 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,960 Willis Towers Watson-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 324,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 584,33 USD wert. Mit einer Performance von +158,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Willis Towers Watson-Wert an der Börse wurde auf 30,14 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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