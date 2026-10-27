Willis Towers Watson Aktie

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WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211

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Lohnende Willis Towers Watson-Investition? 27.10.2026 10:03:29

S&P 500-Papier Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Willis Towers Watson-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Willis Towers Watson-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 125,63 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,960 Willis Towers Watson-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 324,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 584,33 USD wert. Mit einer Performance von +158,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Willis Towers Watson-Wert an der Börse wurde auf 30,14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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