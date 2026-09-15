Willis Towers Watson Aktie

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WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211

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Willis Towers Watson-Anlage 15.09.2026 10:03:29

S&P 500-Papier Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Willis Towers Watson-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.09.2023 wurde die Willis Towers Watson-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 205,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,876 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 578,53 USD, da sich der Wert einer Willis Towers Watson-Aktie am 14.09.2026 auf 323,71 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 57,85 Prozent gesteigert.

Alle Willis Towers Watson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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