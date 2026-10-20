Willis Towers Watson Aktie
WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211
|Langfristige Investition
|
20.10.2026 10:03:36
S&P 500-Papier Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Willis Towers Watson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Willis Towers Watson-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 244,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,410 Willis Towers Watson-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 314,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 128,80 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +28,80 Prozent.
Der Willis Towers Watson-Wert an der Börse wurde auf 29,29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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