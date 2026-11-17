Willis Towers Watson Aktie
WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211
|Rentable Willis Towers Watson-Anlage?
|
17.11.2026 10:03:25
S&P 500-Papier Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Willis Towers Watson von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Willis Towers Watson-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Willis Towers Watson-Papier an diesem Tag 229,70 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,354 Willis Towers Watson-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 472,05 USD, da sich der Wert eines Willis Towers Watson-Papiers am 16.11.2026 auf 338,13 USD belief. Damit wäre die Investition 47,21 Prozent mehr wert.
Willis Towers Watson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Willis Towers Watson PLC
Analysen zu Willis Towers Watson PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Willis Towers Watson PLC
|306,10
|0,56%