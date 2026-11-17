Vor Jahren in Willis Towers Watson eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Willis Towers Watson-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Willis Towers Watson-Papier an diesem Tag 229,70 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,354 Willis Towers Watson-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 472,05 USD, da sich der Wert eines Willis Towers Watson-Papiers am 16.11.2026 auf 338,13 USD belief. Damit wäre die Investition 47,21 Prozent mehr wert.

Willis Towers Watson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at