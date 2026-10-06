Willis Towers Watson Aktie
WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211
|Profitabler Willis Towers Watson-Einstieg?
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06.10.2026 10:03:24
S&P 500-Papier Willis Towers Watson-Aktie: So viel Verlust hätte eine Willis Towers Watson-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Willis Towers Watson-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Willis Towers Watson-Aktie an diesem Tag 349,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,862 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 824,59 USD, da sich der Wert eines Willis Towers Watson-Papiers am 05.10.2026 auf 288,11 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,54 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Willis Towers Watson einen Börsenwert von 26,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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