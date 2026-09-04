Xcel Energy Aktie
WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008
|Xcel Energy-Investment im Blick
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xcel Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 01.09.2023 wurde das Xcel Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Xcel Energy-Papiers betrug an diesem Tag 56,51 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,770 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 135,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,34 USD belief. Mit einer Performance von +35,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Xcel Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 47,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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