Xcel Energy Aktie

Xcel Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008

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Xcel Energy-Performance 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xcel Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Xcel Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Xcel Energy-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Xcel Energy-Papier bei 55,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,172 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 70,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 282,03 USD wert. Damit wäre die Investition 28,20 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Xcel Energy zuletzt 44,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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