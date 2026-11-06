Xcel Energy Aktie

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WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008

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Lukrativer Xcel Energy-Einstieg? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xcel Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Xcel Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Xcel Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Xcel Energy-Papier letztlich bei 63,80 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1,567 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Xcel Energy-Papiere wären am 05.11.2026 125,97 USD wert, da der Schlussstand 80,37 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,97 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Xcel Energy eine Marktkapitalisierung von 51,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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