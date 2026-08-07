S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xcel Energy von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Xcel Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Xcel Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Xcel Energy-Papier bei 59,76 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Xcel Energy-Aktie investierten, hätten nun 167,336 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 76,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 879,85 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 879,85 USD entspricht einer Performance von +28,80 Prozent.

Xcel Energy wurde am Markt mit 48,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at