Xcel Energy Aktie
WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008
|Xcel Energy-Performance im Blick
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xcel Energy von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Xcel Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Xcel Energy-Papier 63,20 USD wert. Bei einem Xcel Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 158,228 Xcel Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 73,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 607,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,08 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Xcel Energy zuletzt 45,12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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