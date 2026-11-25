So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Xylem-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Xylem-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Xylem-Anteile an diesem Tag 52,92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Xylem-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,890 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 179,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,18 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,86 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Xylem einen Börsenwert von 22,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at