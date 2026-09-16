Xylem Aktie

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WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009

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Rentable Xylem-Investition? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xylem-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Xylem-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Xylem-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Xylem-Aktie bei 95,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Xylem-Aktie investiert, befänden sich nun 104,657 Xylem-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Xylem-Papiere wären am 15.09.2026 11 250,65 USD wert, da der Schlussstand 107,50 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,51 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Xylem belief sich zuletzt auf 25,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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